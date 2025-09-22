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El canciller yván Gil en los 80 años de la ONU, hizo varias denuncias a nivel mundial una de ellas la militarización de Estados Unidos en el Caribe. Además habló sobre la defensa de la verdad en Venezuela.

«Alzaremos nuestra voz con firmeza en defensa de la verdad de Venezuela y de todos los pueblos, denunciando la militarización del Caribe y la ocupación y el genocidio en Palestina»; dijo el canciller.

Canciller Yván Gil en los 80 años de la ONU

«Recuerdo en esta sede de las Naciones Unidas que este mismo recinto en informes previos a este año ha declarado a Venezuela un territorio libre de producción; tránsito y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Han certificado al país completamente libre de estos delitos.», dijo el ministro para las Relaciones Exteriores.

«Queda demostrada la gran mentira que pretenden tejer sobre Venezuela y se usa como argumento para amenazar la zona de paz declarada», y argumentó que Venezuela siempre ha apostado por la paz. «Esta reunión nos convoca para dar un paso al frente y procurar la paz por encima de cualquier diferencia que podamos tener», dijo.

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