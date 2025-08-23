sábado, agosto 23, 2025
Esto dijo el gobernador Lacava en el primer día de inscripción en la milicia bolivariana

Inscripción en la milicia bolivariana

El primer día de inscripción en la milicia bolivariana tuvo el acompañamiento del gobernador Rafael Lacava. En distintas plazas de los municipios se estuvo cumpliendo con la primera jornada.

Esta jornada ordenada por el presidente Nicolás Maduro el jueves de esta semana, se realizó desde las primeras horas de la mañana.

De igual modo los alcaldes estuvieron realizando recorridos, como se hizo en Los Guayos, Valencia, Guacara como en Puerto Cabello. La jornada contó con la asistencia de personas a este llamado.

 



“Hoy en Carabobo nos desplegamos bajo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro con distintos puntos de alistamiento en todo el estado. Nuestro pueblo demostró que ni doblegarnos ni rendirnos es una alternativa para nosotros”, dijo el mandatario regional.

“Honramos nuestra historia y lo que hemos construido con mucho esfuerzo en medio de cualquier adversidad. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”; comentó el gobernador Rafael Lacava.

La jornada continuará mañana en todas las plazas Bolívar del país, además de plazas centrales como en los cuarteles e instituciones militares de Venezuela. En un horario que va desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde.

