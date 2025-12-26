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Esto dijo el gobernador Rafael Lacava del Dique de Guataparo

By Redacción Carabobo
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Gobernador Rafael Lacava del Dique de Guataparo

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El gobernador Rafael Lacava del Dique de Guataparo dijo que 2026 será el año para el orden en esa zona de Valencia. Lacava dio las declaraciones al lado de Leonel Ruiz, presidente de Hidrocentro.

Es por ello que resaltó que el orden es indispensable en una zona que es importante para lo que es el agua en el estado. Comentó que hay que acabar con los que se aprovechan del dique y tendrán que asumir las consecuencias.

 

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Gobernador Rafael Lacava del Dique de Guataparo

Ya hace unas semanas la primera autoridad regional había hecho el llamado sobre los planes en esta zona. Hoy subrayó mediante un video publicado en sus redes los planes que hay para el espacio.

“Dios mediante será el año de la recuperación definitiva del Dique de Guataparo. Todos los que de alguna manera deterioran el dique deben ponerse a derecho de lo contrario tienen que asumir las consecuencias de ley. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por… Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”.

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