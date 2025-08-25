Compartir

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habló sobre la recluta en Venezuela, aclaró el tema el cual ha estado en tendencia. Indicó el titular de defensa que no hay reclutamiento forzado, que el mismo es voluntario.

“Aquí no hay reclutamiento forzado, ni siquiera en filas regulares de la FANB, todo es voluntario”. Indicó el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía que el plan de alistamiento va a continuar.

“Esto no termina aquí, esto va a continuar los siguientes fines de semana. Nos estamos articulando más en todos los municipios, en todas las plazas”, apuntó. Esto cumpliendo con el llamado que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Padrino habló de lo que son las amenazas de Estados Unidos y el despliegue militar. Dijo que con eso es suficiente para salir en defensa de la nación aunque aclaró que eso no va a suceder.

Recluta en Venezuela

“Esa voluntad es suficiente para ponernos en primera fila a defender con nuestra voz, con nuestros instrumentos de trabajo. Yo estoy seguro de que eso no va a suceder. El pueblo tiene que tener confianza”, afirmó.

NO DEJES DE LEER AHORA: Federación Médica Venezolana y la advertencia sobre la publicidad de la salud

Destacó Padrino que no debe haber espacio para las ambigüedades y que hay que definirse por la Patria. Como llamó a vencer a las agresiones que ha hecho el imperialismo sobre Venezuela.

“No hay espacio para la ambigüedad, en esta coyuntura, nosotros tenemos que definirnos por la patria, esa es la que nos llama hoy. Máxima unión popular, máximo espíritu combativo para vencer la agresión imperialista sobre Venezuela”, expresó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas