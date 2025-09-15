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Las tareas y las inscripciones fueron temas que tocó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Hoy inician las clases en todos los planteles educativos del país, es por ello que el titular de educación abrió un debate en torno a lo que son las tareas.

Dijo que es posible la eliminación de las tareas escolares, ya que esto surge como una iniciativa, esto disminuye –según Rodríguez- el estrés en las familias; como en el alumnado del país y sobre todo en las familias.

Explicó Rodríguez que las tareas -según informes hechos-, estas puedes contribuir con la violencia intrafamiliar. Comentó que esto debe ser para promover bienestar y no tensión. Esto aun no se ha aprobado, se abrió un debate para hablar del tema.

Dijo que convocó a expertos como a personas del Movimiento Bolivariano de las Familias a entrar de lleno en la discusión.

Tareas e inscripciones y las calificaciones numéricas

Comentó que los métodos actuales calificación numérica entran en revisión exhaustiva ya que esto puede generar desigualdad en los alumnos. Por ahora se espera los nuevos lineamientos en torno al tema.

Indicó que las inscripciones deben de hacerse con prioridad. La prioridad «es inscribir a cada niño y joven, sin importar si les faltan documentos o útiles. El compromiso es brindarles el apoyo y acompañamiento necesario para que no abandonen el aula».

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«Les pido cero burocracia, que si les falta un documento, que si hay que nivelarlos, pues lo hacemos. Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, que no tiene los útiles, se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir», pidió el titular de Educación, citado en una nota oficial, agrega también la agencia EFE.

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