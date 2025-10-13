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Lo que dijo el presidente Maduro en el Día de la Resistencia Indígena se refirió a que cerca del 90% de la población venezolana repudia a la dirigente opositora MCM. Indicó «Un 90% de la población repudia a la bruja demoniaca de la sayona».

El mandatario nacional en el Día de la Resistencia Indígena realizó un acto con los seguidores del chavismo en Caracas. Resaltó que la mayoría de los venezolanos en la actualidad están en contra de una invasión al país.

«El 90% de nuestro pueblo, repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela», según «todas las encuestas». Dijo el presidente en el acto político que se hizo en la capital del país, ayer 12 de octubre de 2025.

Maduro indicó que una gran parte del país está dispuesto a combatir en la defensa del país. «Entre el 80 y el 85% de la población estaría dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela», comentó.

Presidente Maduro en el Día de la Resistencia Indígena

Comentó el presidente ante sus seguidores que el país quiere paz con libertad además de soberanía. «Nosotros queremos paz y paz vamos a tener. Pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad».

«No la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza, paz de la miseria y el hambre, no la paz de la muerte y la sangre, no la paz del dominio, no la paz de las colonias. Nuestra paz con pueblo digno y libre en las calles trabajando, creando, avanzando y luchando», dijo el jefe de Estado.

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