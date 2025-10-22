José Luis Rodríguez sobre sus hijas declaró en una entrevista que el pasó la página y que se verían en el cielo. El tema que ha sido por décadas uno de los más tocados es uno de los que al cantante y actor no le gusta hablar.
Esta vez se limitó a decir que es creyente y que de verse con Liliana y Lilibeth sería en el cielo. Esto causó mucha polémica con sus seguidores, por su parte otras personas defendieron a “Las Morillo”.
“Soy creyente, paso la página, nos vemos en el cielo”, dijo el cantante de éxitos como “Agárrense de las Manos” y “El Pavo Real”. Rodríguez desde hace tiempo ha evitado el tema, pero es el que más las personas le pregunta.
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José Luis Rodríguez sobre sus hijas
El cantante que sigue de gira siempre ha marcado distancia con sus dos hijas y su exmujer como lo es Lila Morillo. Hace unas décadas la familia era una de las más entrevistadas en el país por las revistas faranduleras.
Luego a finales de los setenta cuando Rodríguez estaba protagonizando la novela “Estefanía” en RCTV renunció. El divorcio con Lila salió a la luz pública como las canciones entre él y ella, las cuales decían las personas eran dedicatorias personales.
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