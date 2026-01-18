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La exMiss Universo Stefanía Fernández habló en sus redes sociales sobre la idolatría, recordemos que la también exMiss Venezuela se entregó al cristianismo. Indicó que ella en el pasado idolatraba imágenes.

En dicha publicación de Instagram leyó versículos de la Biblia y habló sobre lo que es el adorar imágenes. Resaltó la importancia de buscar a Dios y tenerlo presente en la vida, como dio algunos versículos para leer.

ExMiss Universo Stefanía Fernández

«Si hoy Dios te está mostrando ídolos escondidos, no es para condenarte, es porque te ama. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía hay tiempo de aceptar a Jesús como tu Señor». Dijo la exMiss y modelo. Recordemos que Fernández está casada con el exgrandeliga venezolano Ender Inciarte.

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