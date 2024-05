Compartir

La madre de los niños encontrados en Puerto Cabello aseguró que sus hijos estaban en manos de una presunta red de trata de personas. Comentó que los menores querían llevárselos a Brasil.

Diveana López, madre de Klyderson y Klederson estaban en Barquisimeto, pero pretendían irse a Colombia influenciados por un familiar. Este familiar es un primo de 15 años, este según conocía a personas que le dijeron como llegar a Colombia.

“Cuando llegamos a La Pedrera, (peaje que limita con los estados Barinas y Táchira) nos encontramos con unas personas que dijeron haber estado con los niños. Pero que se los habían llevado dos parejas hacia Valencia y les decían que al irse a Brasil iban a tener más plata porque ellos son muy pila”, relató a Noticias Barquisimeto.

La representante destacó que estos al parecer habían sido captados por personas dedicadas a la trata de personas. Y el objetivo era llevarlos a Brasil, dijo López que estas personas están entre Valencia y Caracas.

Incluso estos presuntamente iban a tramitar permisos falsos para llevarlos a Brasil. Se supo que los menores de edad habían estado en casa de estas personas. Allí supuestamente recibieron maltrato.

Además relató López que a los menores les habían ofrecido sustancias ilícitas. “Fumaban delante de mis hijos, les sacaron las cejas, querían cambiarles de apariencia para poder sacarlos del país porque sabían que ya los estaban buscando”, aseguró López.

Los dos niños lograron escapar para luego comunicarse con ella pero afirmaban que no conocían donde estaban. Las personas le decían a estos que la madre no contestaba el celular y por lo tanto no tenían comunicación con ella.

