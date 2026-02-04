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La presidenta (E) Delcy Rodríguez a un mes de lo sucedido el 3 de enero dio anoche declaraciones sobre el tema. Indicó Rodríguez que la población venezolana rechazó la agresión militar.

Comentó que la institucionalidad en Venezuela inmediatamente actuó desde horas de la madrugada del 3 de enero. Indicó que desde esa fecha se han visto marchas de apoyo por la libertad del presidente Nicolás Maduro como de Cilia Flores.

Acerca de la política en Venezuela comentó que la misma debe ser nacionalizada entre venezolanos y la misma debe ser con P mayúscula. Acerca de su reunión con la encargada de negocios de Estados Unidos dijo que fue una conversación franca.

Sucedido el 3 de enero

“Que en este 2026 sigamos la senda del crecimiento económico y que ese crecimiento se traduzca en felicidad social y económica de nuestros trabajadores”; sostuvo Rodríguez la noche del martes 3 de febrero.

Resaltó que la población venezolana quiere preservar su soberanía y su independencia nacional. “El extremismo en Venezuela ha estado completamente aislado de la vida nacional”, dijo Rodríguez.

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