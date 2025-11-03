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Miguel Rojas era un jugador conocido, apreciado por los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles. Todas las personas veían al número 72 salir a recibir a los jugadores luego de un cuadrangular.

Se sorprendieron cuando lo vieron en el sexto juego, a pesar de que en ese encuentro no despachó hit completó la doble matanza del noveno tramo. Aun con la duda de la revisión, el venezolano celebró antes de que cantaran oficialmente el out.

El mánager Dave Roberts dijo que Rojas dio un aporte muy grande al equipo y sí el equipo tenía que ganar dos en casa del rival para poder ser campeón. El sexto juego hizo un aporte súper importante.

Miguel Rojas y el cuadrangular

En el Rogers Centre en el noveno tramo y cuando parecía que nadie daba nada por Los Ángeles y que Toronto parecía el vencedor apareció el venezolano en el home. Dio swing extraño con mucha fuerza para halar la pelota.

El swing llevó tanta fuerza que la pelota salió del parque, otro punto importante se gozó su cuadrangular con respeto al rival. Es decir al mejor ejemplo del beisbol menor, de hecho tal cual como se debe celebrar un jonrón.

En ese momento la cámara enfocó al mánager de Dodgers, Dave Roberts el cual se agarraba la gorra como en señal de que aquello era un aval para luchar por el cetro. Rojas colocó a 4×4 el juego de pelota.

El gane

Fue cuando el juego despertó y luego Will Smith con el jonrón comenzara ya a dar muestras de que Los Ángeles repetían el ansiado campeonato. El mánager Dave Roberts dijo que la esposa de Miguel Rojas dijo que él esa noche daría un cuadrangular y así lo hizo.

Rojas pasó a tener tanta fama como la de Yamamoto, Ohtani, Betts, entre otros del equipo californiano. “Ni en mis sueños yo me imaginaba estar en un séptimo juego de la Serie Mundial”, dijo el venezolano.

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Seguramente como vemos los números populares entre los venezolanos, el 13 en honor a David Concepción, el 11 por Luis Aparicio, el 24 por Miguel Cabrera, 41 por Andrés Galarraga veremos ahora el “72” de Miguel Rojas.

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