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Miss Venezuela Stephany Abasali luego del Miss Universo 2025 dio sus impresiones a través de un video. La representante de nuestro país tuvo palabras de agradecimiento luego del concurso donde quedó como segunda finalista.

Abasali por momentos nos dio la alegría que todos esperábamos y cumplió al quedar entre las tres primeras. Fue una competencia muy reñida donde México se llevó el primer lugar, pero Venezuela brilló.

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Miss Venezuela Stephany Abasali luego del Miss Universo 2025

“Venezuela, gracias por convertirme en la persona que soy”, dijo hoy la flamante representante venezolana luego del certamen. Por ahora, se espera el regreso de Stephany al país donde se espera un recibimiento por todo lo alto.

Una vez más la organización Miss Venezuela destacó en el mundo, sobresaliendo al estar entre las primeras. Demostrando la belleza y temple de la mujer nacida en esta tierra.

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