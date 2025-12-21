Romeo Santos sobre su retiro de los escenarios no dijo el momento exacto pero que ya es una decisión tomada. El cantante dominicano que empezó con Aventura y que ha tenido una exitosa carrera como solista dijo que el retiro es un hecho.
Santos en una entrevista para el canal Univisión dijo que ha estudiado esa decisión y que la misma no se sabe cuándo será. Santos ha tenido una carrera muy influyente en lo que es la bachata contemporánea.
Indicó que tal decisión no está lejana y tampoco es improvisada que la misma está contemplada en su vida personal. Hasta ahora tampoco dijo que hará luego que se retire los escenarios.
Esto dijo Romeo Santos sobre su retiro de los escenarios
En redes sociales muchos seguidores le dijeron que no se retirara ya que apenas tiene 44 años. Y que por el contrario aproveche de cantar en otros géneros latinos, hacer colaboraciones con otros artistas o entre en la actuación.
Romeo, cuyo nombre real es Anthony Santos ha sido ovacionado en varios países, entre ellos Venezuela, con Aventura se convirtió en uno de los máximos exponentes de la bachata.
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«Sí, tengo una fecha, pero después hablamos de eso», dijo con seriedad cuando se le preguntó acerca de la fecha. Mientras tanto Romeo lanzó su disco en conjunto con Prince Royce, llamado «Better later than never».
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