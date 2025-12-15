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Si tienes triglicéridos altos, debes enfocarte en cambios de estilo de vida: bajar de peso, hacer ejercicio regular, reducir azúcares y carbohidratos refinados. Entre ellos (harinas blancas, bebidas azucaradas), limitar el alcohol y elegir grasas saludables.

Recuerda que debes tener la supervisión médica en primer lugar para hacer los debidos cambios. Los cambios deben ser principalmente en la dieta, como en la vida diaria e incorporar ejercicios.

Triglicéridos altos y los cambios en la dieta

Reduce: Azúcar, miel, refrescos, alimentos procesados, harinas blancas, y grasas saturadas (carnes grasas, mantequilla, lácteos enteros).

Aumenta: Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado rico en omega-3 (salmón, sardinas).

Elige grasas saludables: Aceite de oliva, aguacate, frutos secos y pescado azul.

Cocina de forma saludable: A la plancha, al vapor, al horno o hervido.

Estilo de vida y ejercicio:

Haz ejercicio: Al menos 30 minutos la mayoría de los días (caminar, nadar, bailar) para reducir triglicéridos y aumentar colesterol «bueno» (HDL).

Pierde peso: Si tienes sobrepeso, bajar entre un 5% y 10% puede ayudar mucho.

Deja de fumar.

Limita el alcohol: El alcohol eleva mucho los triglicéridos.

Consideraciones médicas:

Consulta a tu médico: Estas son recomendaciones generales; tu médico puede necesitar recetar medicamentos (como fibratos o suplementos de omega-3 en dosis altas). Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, o si tienes triglicéridos muy elevados.

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