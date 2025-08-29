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Para formar un consejo comunal en Venezuela se necesita el censo de un número determinado de familias (150-400 en zonas urbanas, 20-30 en rurales. 10 en comunidades indígenas), la convocatoria a asambleas de ciudadanos para elaborar actas y estatutos.

La elección democrática de voceros en comités de trabajo, y la conformación de las unidades ejecutoras, administrativas, financieras y de contraloría social. La información se carga y valida a través de la plataforma del Sistema de Organizaciones Base del Poder Popular (OBPP), generando un certificado de registro.

Censo y Definición de la Comunidad

Censo de familias:

Se debe contar con el número de familias que conforman el ámbito geográfico de la comunidad, que sirve como base para su constitución.

Ámbito geográfico:

Se debe delimitar el área geográfica que constituirá el consejo comunal, teniendo en cuenta la indivisibilidad de la comunidad.

Convocatoria y Asamblea de Ciudadanos

Convocatoria:

Se convoca a una asamblea de ciudadanos para decidir la creación del consejo comunal.

Asamblea de Ciudadanos:

Es la instancia máxima de deliberación y toma de decisiones, donde se aprueban estatutos y reglamentos.

Elección de Voceros

Comisión electoral:

Se elige una comisión electoral encargada de organizar el proceso de elección de los voceros.

Elección de voceros:

La Asamblea de Ciudadanos elige a los voceros de las diferentes unidades (ejecutiva, financiera, de contraloría social).

Comités de trabajo:

Los voceros electos conforman comités de trabajo para abordar necesidades específicas de la comunidad.

Conformación de Unidades y Documentación

Unidades de gestión:

Se conforma el Colectivo de Coordinación, la Unidad Ejecutiva, la Unidad Administrativa y Financiera, y la Unidad de Contraloría Social.

Acta constitutiva y estatutos:

Se debe elaborar y aprobar el acta constitutiva del consejo comunal y sus estatutos de funcionamiento.

Registro en el Sistema

Carga de información:

La información del consejo comunal, incluyendo las actas y el censo, se carga en el Sistema de Organizaciones Base del Poder Popular (OBPP) a través de www.comunas.gob.ve.

Certificado de Registro:

Tras el proceso de validación por parte del ente rector, se obtiene el certificado de registro que legaliza la existencia del consejo comunal.

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