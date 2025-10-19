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Tienes que conocer lo que no deberías tener en una habitación, siempre evita tener cosas que te lleven al pasado. Hoy en día la señal es ir hacia adelante, siempre viendo al futuro, felicidad, prosperidad y progreso.

Ropa acumulada: Las pilas de ropa en sillas o el desorden en general crean una sensación de caos y dificultan el descanso. Esto debes sacarlo del cuarto, una cesta o bien una silla o un lugar donde esté lejos de tu habitación.

Cuidado con cremas, maquillajes y perfumes en desuso, cuidado con tener en tu habitación cosas que no uses. Por el contrario, siempre ten lo que verdaderamente usas a diario u ocasionalmente.

Lo que no deberías tener en una habitación

Aparatos de ejercicio: A menos que se usen regularmente, pueden convertirse en un recordatorio constante de que no se está haciendo ejercicio o en un lugar para acumular ropa sucia.

Plantas de fragancia intensa: Algunas plantas como el jazmín pueden tener un aroma demasiado fuerte que podría afectar el sueño. La lavanda es una excepción por su efecto calmante.

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Cosas rotas o viejas: La ropa o los objetos rotos y desgastados pueden tener un efecto psicológico negativo. Es mejor mantener el espacio ordenado con objetos de calidad, señala una fuente de YouTube.

Más recomendaciones

Arte o decoración inquietante: Si una obra de arte te provoca una sensación desagradable, lo mejor es retirarla de la habitación para no afectar tu estado de ánimo.

Cuidado con los relojes parados: Según los principios del Feng Shui, un reloj que no funciona puede estancar la energía en el espacio.

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