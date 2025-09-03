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Lo incautado en Los Guayos y Tocuyito en un operativo dejó seis personas detenidas, dijo la Policía de Carabobo en sus redes sociales. Autoridades regionales encargadas de la seguridad informaron del caso.

Indicaron que hubo dos procedimientos exitosos en nuestra entidad, como parte del dispositivo de seguridad “Carabobo Seguro 2025”. Logrando la aprehensión de seis ciudadanos y la incautación de armas, material estratégico y bienes sustraídos.

Operativo policial en Los Guayos y Tocuyito

En el municipio Los Guayos:

3 detenidos por quema de cables para extraer cobre

2 escopetas incautadas

3 kg de cobre recuperado

Un Vehículo retenido

En el municipio Libertador, Tocuyito

3 ciudadanos aprehendidos por hurto

Teléfono y zapatos recuperados

Moto retenida

Víctima identificó a los responsables

Ambos casos fueron puestos a orden del Ministerio Público.

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