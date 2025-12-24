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El Papa León XIV para esta Navidad 2025 hizo su petición, el máximo jerarca de la Iglesia Católica estuvo este martes en la noche en Villa Barberini. Allí dijo que hay que detener la guerra y los conflictos aunque sea por un día.

El sumo pontífice hizo el llamado a pasar una Navidad en paz, donde se le de tregua a los conflictos y donde se busque un espacio para lo que es el entendimiento. El Papa hizo también un llamado al respeto.

Papa León XIV para esta Navidad 2025

«Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz»; dijo tras una jornada de descanso.

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