Con la vuelta de los conciertos en grandes recintos en 2023, son muchos los artistas y bandas que vuelven a colgar el cartel de entradas agotadas. De esta forma, un gran número de éstos se convierten en cantantes que cobran una gran cantidad de dinero por cada concierto que ofrecen. ¡Descubre los grandes triunfadores y cuánto cobran por concierto!

¿Cuáles son los cantantes que más cobran por concierto?

A pesar de ser muchos los cantantes que triunfan, no todos cobran lo mismo por concierto. A continuación te dejamos un listado de los cinco cantantes que más cobran por concierto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¡No los pierdas de vista!

Elton John

Se estima que en 2022, el cantante británico Elton John cobró más de 70 millones de dólares. Además de protagonizar el documental de Abbey Road junto a grandes nombres, su última gira antes de retirarse ha sido calificada como la más taquillera en toda la música. Un hito más que confirma que Elton John es uno de los cantantes que más cobra por concierto. Sus últimos conciertos lo convierten en uno de los cantantes más legendarios de la historia de la música, superando los 800 millones de dólares.

Taylor Swift

Si pensamos en el pop, uno de los géneros más escuchados en Spotify, es inevitable que el nombre de Taylor Swift no aparezca ante nosotros. Swift es una de las artistas más taquilleras, conocidas y respetadas de la industria de la música, haciendo de ella una de las cantantes que más cobra por concierto. Su ‘Eras Tour’ a lo largo de 2022 y lo que queda de 2023 no dejaron satisfecho a su público, que rompió con la demanda de entradas para su gira, haciendo que Ticketmaster colapsara a nivel mundial. ¡Nadie se quiere perder la presentación de su nuevo disco «Midnights» en directo! Sigue a Taylor Swift en Wegow y cuando tenga un concierto cerca de ti, te lo notificaremos.

Rosalía

Definitivamente el ‘MOTOMAMI WORLD TOUR’ está siendo un sueño para Rosalía, que junto a Elton John o Taylor Swift ya se ha convertido en una de las cantantes que más cobra por concierto. Tras estrenar «Despechá» en directo y que sus seguidores la presenciaran antes que nadie frente a un escenario, el siguiente paso de Rosalía ha venido con «LLYLM» a través de TikTok. ¡Una canción que se ha convertido en nuestras favoritas de enero!

Tras agotar la mayor parte de entradas para todos los recintos por los que ha pasado de gira y recorrer literalmente continentes con su música, podemos decir abiertamente que Rosalía es una de las cantantes que ganan más dinero. Si 2022 ha sido un sueño para la artista catalana… Mucho ojo con 2023, que empieza a asomar en festivales nacionales como el Primavera Sound o el Coachella, encuentro que podría suponer la vuelta de Frank Ocean a la música.

Bad Bunny

Si hacemos cálculos, teniendo en cuenta que Bad Bunny fue uno de los cantantes que más cobra por concierto en 2022, este año no es una excepción. Se estima que cada noche que actúa en directo, Bad Bunny cobra más de tres millones por concierto. La presentación de su disco más esperado, «Un verano sin ti» está teniendo un gran éxito en toda América… Y pretende visitar más países este año sin parar de arrasar. Varios medios le consideran el cantante más rentable de la nueva escena musical. Ahora que el reggaetón y la música urbana han salido del nicho de las fiestas y se escucha de forma masiva en recintos de una gran capacidad, Bad Bunny reina esta ola de artistas.

Según confirman varias fuentes, el año pasado Bad Bunny se convirtió en uno de los cantantes que más cobra por concierto. No sólo su directo y el dinero que recibe por éstos lo convierten en uno de los artistas que más gana, sino también plataformas digitales. En Spotify se embolsó más de ocho millones de dólares, mientras que en YouTube supera los tres millones de ingresos desde que «Un verano sin ti» vio la luz en mayo de 2022.

Karol G

Karol G, una de las estrellas en ascenso de la música colombiana, solicita 414 millones de pesos por concierto. Andrés Cepeda, reconocido por sus baladas románticas, tiene una tarifa de 250 millones de pesos. Fonseca y Manuel Turizo cobran alrededor de 200 millones de pesos cada uno

