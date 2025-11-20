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Estos celulares quedarán sin Whatsapp en diciembre 2025

By Danny Valdiviezo
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Celulares que quedarán sin Whatsapp en diciembre 2025

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Danny Valdiviezo
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Ya se emitió el listado de celulares que quedarán sin Whatsapp en diciembre 2025. Recordemos que la empresa Meta mensualmente va cambiando esta mensajería y esta no funcionará en estos aparatos.

El próximo 30 de noviembre será el último día que este servicio operara en esos celulares. Solo les queda la opción de los mensajes de texto o llamadas telefónicas normales. Pero el sistema operativo del Whatsapp quedará sin funcionar.

Celulares que quedarán sin Whatsapp en diciembre 2025

De los modelos de Samsung, quedarán sin Whatsapp los modelos Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5. De los modelos de la empresa Motorola serán los modelos Moto E 2014 y G primera generación.

También el sistema quedará inoperativo aparatos como LG como Optimo G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3. Estos quedarán obsoletos para el nuevo sistema de esta red de mensajería, de audio, texto y vide.

Los modelos de Sony serán Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2 dejarán de funcionar. De igual modo, los modelos Huawei con  Ascend Mate 2, y One MB. Finalmente, en el dispositivo Apple los que ya no funcionarán son iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, respectivamente.

Se pudo conocer que Whatsapp a partir de diciembre va a aceptar equipos Android de la versión 5.0 en adelante. Además de los modelos de la empresa Apple con iOS 12, se espera para enero el nuevo listado.

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