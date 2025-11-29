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Dos bonos en Patria en noviembre 2025 faltan por pagar, el sistema ya ayer pagó las bonificaciones Cuadrantes de Paz además de Corresponsabilidad y Formación. Ya solamente quedarían dos ayudas económicas.

Bono Cultores populares es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Los cuales estarían cobrando un monto por encima de los 9.200 bolívares entre hoy o el lunes 1º de diciembre.

La otra bonificación sería El Buen Pastor, este es para la comunidad cristiana registrada en la plataforma del Sistema Patria en Venezuela. Incluyendo a los cuerpos directivos de las iglesias cristianas. Se espera un monto superior a los 2.700 bolívares.

Estos dos bonos en Patria en noviembre faltan por pagar y el Bono Único Familiar

A partir del lunes 1º de diciembre y hasta el 5 de ese mes se estaría cancelando el Bono Único Familiar de diciembre el cual sería por encima de los 3.330 bolívares. Que fue el monto que se pagó en el mes de noviembre.

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