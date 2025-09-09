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Para prevenir el cáncer, adopta un estilo de vida saludable: no fumes, lleva una dieta rica en frutas, verduras y fibra, limita el consumo de alcohol y carne procesada. Mantente físicamente activo y con un peso adecuado.

Protégete del sol, vacúnate contra el VPH y la hepatitis B, y realiza chequeos médicos preventivos para la detección temprana. No fumes: El tabaco es responsable de un tercio de todos los tumores malignos. Evita también el humo de segunda mano.

Limita el alcohol: Bebe con moderación o evita por completo el consumo de alcohol. Mantente activo: Realiza actividad física regular, al menos 30 minutos de ejercicio diario, para mantener un peso saludable.

Cuida tu peso: Mantén un peso corporal ideal para reducir tu riesgo. Protégete del sol: Evita la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, usando ropa protectora, sombrero, gafas de sol y protector solar, y evita las camas bronceadoras.

Consejos para prevenir el cáncer

Dieta y nutrición Come sano: Consume abundantes frutas, verduras, cereales integrales y legumbres.

Limita ciertos alimentos: Reduce el consumo de carnes procesadas, carnes rojas, azúcares, grasas saturadas y alimentos altos en sal.

Participa en los programas de detección precoz de cáncer, como los de mama, cérvix y colorrectal, y habla con tu médico sobre tu riesgo.

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Evita la exposición a sustancias cancerígenas: Ten cuidado con la exposición a sustancias químicas que pueden causar cáncer en el trabajo y evita la exposición a la radiación.

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