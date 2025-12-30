Compartir

Para combatir el cansancio, consume alimentos energéticos como frutos secos, huevos, pescado azul, verduras de hoja verde. Legumbres y cereales integrales, ricos en hierro, magnesio, omega-3 y vitaminas del grupo B.

Y no olvides la hidratación con agua y alimentos como el plátano y la avena para energía sostenida. Mientras evitas azúcares procesados que causan picos de energía seguidos de bajones.

Alimentos para combatir el cansancio

Frutos secos y semillas (nueces, almendras, chía): Grasas saludables, fibra, magnesio, hierro y proteínas para energía duradera.

Huevos: Proteínas y vitaminas del complejo B.

Pescados grasos (salmón, atún, sardinas): Omega-3 para reducir la inflamación y mejorar la función cerebral.

Verduras de hoja verde (espinacas, brócoli, col rizada): Ricas en hierro, magnesio, potasio y vitaminas.

Legumbres (lentejas, garbanzos): Carbohidratos complejos, proteínas y minerales que liberan energía lentamente.

Cereales integrales (avena, arroz integral): Glucosa de liberación lenta para energía estable.

Frutas (plátano, frutos rojos, cítricos): Potasio, vitamina C y azúcares naturales para un impulso rápido.

Más alimentos

Chocolate negro (alto cacao): Antioxidantes y flavonoides que mejoran el flujo sanguíneo al cerebro.

Carnes magras y mariscos: Hierro y zinc para la producción de energía.

Bebidas y otros

Agua: Fundamental para evitar la deshidratación, causa común de fatiga.

Jengibre y canela: Especias que pueden ayudar a revitalizar.

Qué evitar

Azúcares refinados y alimentos ultraprocesados: Causan picos de glucosa y fatiga posterior.

Exceso de cafeína y alcohol: Pueden alterar tu energía y descanso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas