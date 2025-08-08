Compartir

Para una buena salud visual, es recomendable incluir en la dieta alimentos ricos en vitaminas A, C y E, así como en antioxidantes, omega-3 y zinc. Algunos ejemplos son las zanahorias, vegetales de hoja verde (espinacas, acelgas).

Además de pescado azul (salmón, atún), frutas cítricas, pimientos rojos y legumbres. Es importante no exponerte a la luz de las pantallas, tablet, computadora además de celulares por largo tiempo.

Consumir Zanahorias: Ricas en vitamina A y betacaroteno, esenciales para la visión. Vegetales de hoja verde (espinacas, acelgas, col rizada): Contienen luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen los ojos.

Alimentos para tener una buena salud visual

Pescado azul (salmón, atún, sardinas): Fuente de omega-3, que benefician la salud de la retina. Frutas cítricas (naranjas, limones) y pimientos rojos: Ricos en vitamina C, un antioxidante importante.

Legumbres (lentejas, garbanzos): Aportan zinc y otros nutrientes esenciales. Huevos: Contienen luteína, zeaxantina y vitamina B12, beneficiosa para la sensibilidad a la luz.

Semillas de girasol: Ricas en vitamina E, un antioxidante. Chocolate puro: Contiene antioxidantes. Té verde: Rico en antioxidantes y compuestos beneficiosos para la salud ocular.

Es importante mantener una dieta equilibrada y variada para asegurar una ingesta adecuada de todos los nutrientes necesarios para la salud visual.

Más alimentos

Consumir alimentos ricos en omega-3 puede ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular asociada a la edad (DMRE), según la Academia Americana de Oftalmología.

Consulta con un profesional de la salud o un nutricionista para obtener recomendaciones personalizadas sobre tu dieta.

