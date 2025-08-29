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Estos son los beneficios de comer sardinas frescas

By Redacción Carabobo
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comer sardinas frescas
Foto: Mercado San Cristóbal.

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Comer sardinas frescas aporta múltiples beneficios, entre ellos, la mejora de la salud cardiovascular por su alto contenido de omega-3. El fortalecimiento de los huesos gracias al calcio y la vitamina D, y la contribución al buen funcionamiento del cerebro y sistema nervioso.

Además, es una fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B, y minerales esenciales como el fósforo y el hierro. Ayudando a prevenir la anemia y a mantener la salud general del cuerpo.

Salud cardiovascular  Omega-3: Las sardinas son ricas en ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir el colesterol LDL (malo), la presión arterial y la formación de coágulos sanguíneos, protegiendo así el corazón y previniendo enfermedades cardiovasculares.

Beneficios de comer sardinas frescas

Salud ósea: Calcio y Vitamina D: Las sardinas son una fuente importante de calcio y vitamina D, que trabajan juntos para fortalecer los huesos y facilitar la absorción del calcio, previniendo la osteoporosis.

Salud cerebral y nerviosa: Los omega-3 también son esenciales para la salud del cerebro, contribuyendo a la prevención de la pérdida de memoria relacionada con la edad y a una mejor función cerebral.

Las vitaminas del grupo B, como la B6, B3 y B12, son beneficiosas para la salud del sistema nervioso, ayudando a regular el estrés y reduciendo problemas como la depresión y el asma.

Proteínas de alta calidad: Son una excelente fuente de proteínas, necesarias para el crecimiento, la reparación de tejidos y para sentirse satisfecho.

Más propiedades

Vitaminas y minerales: Contienen vitaminas A, B (especialmente B12 y B6), D, y minerales como fósforo, selenio, hierro y magnesio, que son cruciales para diversas funciones corporales.

Bajas en calorías: Son un alimento bajo en calorías, ideal para quienes buscan mantener un peso saludable.

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Propiedades antiinflamatorias: Las grasas saludables presentes en las sardinas tienen propiedades antiinflamatorias, beneficiosas para personas con condiciones como la artrosis reumatoide.

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