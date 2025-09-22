PortadaSalud

Estos son los beneficios de escribir con la mano no dominante

By Redacción Noticias24Carabobo
0
95
escribir con la mano no dominante

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Escribir con la mano no dominante mejora la neuroplasticidad y la coordinación, creando nuevas conexiones neuronales. Puede ayudar a liberar emociones reprimidas y regular el sistema emocional.

Además ofrece un beneficio terapéutico para tratar algunos tipos de ansiedad, además de desarrollar habilidades motoras más finas con el tiempo. Aunque no aumenta la inteligencia general, este ejercicio puede ser una herramienta valiosa para fomentar la creatividad y el autocontrol.

Beneficios de escribir con la mano no dominante

Mayor neuroplasticidad: Al escribir con la mano no dominante, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales y estimula habilidades que de otra manera permanecerían inactivas; lo que mejora la conectividad entre ambos hemisferios cerebrales.

Estimulación del hemisferio no dominante: Se activa el hemisferio del cerebro que generalmente se utiliza menos.

Mejora del autocontrol: El uso consciente de la mano no dominante se ha asociado con una mejora en el autocontrol.

Fomenta la creatividad: Este ejercicio puede desbloquear la mente y tener un impacto positivo en áreas creativas.

Beneficios terapéuticos y emocionales

Liberación de emociones: La mano no dominante, vista como la «equivocada», se convierte en un canal para expresar deseos y sentimientos inconscientes o reprimidos.

Regulación emocional: Puede ser útil en el tratamiento de trastornos de ansiedad, ayudando a regular y equilibrar el sistema emocional.

Herramienta contra el estrés: El ejercicio de usar la mano no dominante puede ser una forma de manejar y aliviar el estrés.

Beneficios de la habilidad motora

Desarrollo de destreza: Con práctica, la mano no dominante desarrolla mayor precisión y calidad en la escritura y el dibujo.

Mayor coordinación: La habilidad mejora al desarrollar la coordinación entre la mano y el cerebro.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Qué significa cuando el blanco del ojo está amarillo?

Prevención de desequilibrios: Utilizar ambas manos de forma más equilibrada puede ayudar a prevenir desequilibrios musculares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Conoce estos tips para liberarte de la ansiedad

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceAssist Medic Latam
Artículo anterior
Oficial de la PNB fue encontrado sin vida en un río
Artículo siguiente
Efemérides del 22 de septiembre, Venezuela se separa de la Gran Colombia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes