PortadaSalud

Estos son los beneficios de tomar el sol por las mañanas

By Redacción Carabobo
0
88
beneficios de tomar el sol por las mañanas
Foto: Noticias en Salud.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Tomar el sol por las mañanas ofrece beneficios clave como regular tu reloj biológico (ritmo circadiano) para mejorar el sueño. Además de aumentar la producción de vitamina D esencial para huesos y sistema inmune.

Como elevar la serotonina para mejorar el ánimo y reducir estrés, y fortalecer el sistema inmunológico. Por supuesto, todo con moderación (10-20 minutos) y con protección para evitar quemaduras.

Tomar el sol por las mañanas y los beneficios Principales

Regula el Ritmo Circadiano: La luz matutina le indica a tu cuerpo cuándo despertarse, ayudando a regular la melatonina para dormir mejor por la noche. Y mantenerte alerta durante el día.

Sintetiza Vitamina D: Es crucial para la absorción de calcio y fósforo, fortaleciendo huesos y dientes, y apoyando el sistema inmune.

Mejora el Estado de Ánimo: Estimula la serotonina, un neurotransmisor que promueve la felicidad, el bienestar y reduce la ansiedad.

Fortalece el Sistema Inmunológico: La exposición solar ayuda a fortalecer tus defensas naturales.

Reduce Estrés y Mejora la Cognición: Contribuye a la relajación y puede mejorar funciones cognitivas como la memoria y concentración.

Consejos para un Baño de Sol Saludable

Duración: 10 a 15 minutos son suficientes para obtener beneficios sin riesgo.

Cuidado: No se trata de quemarse; la moderación y la protección son clave para evitar daños en la piel.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Qué hacer ante una parálisis facial?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNoticias en Salud
Artículo anterior
El último cupo al Round Robin 2026 se lo jugarán estos dos equipos
Artículo siguiente
Celebrada Asamblea Constituyente del sector educativo en Carabobo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes