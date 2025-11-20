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Los bonos Patria en noviembre 2025 que faltan por pagar son varios, entre esta semana y la próxima estos serán cancelados a los afiliados al sistema. Empezando por el Ingreso contra la Guerra Económica para los pensionados.

Este debe estar pagándose en los próximos días a las personas de la tercera edad junto con el mes de pensión de diciembre. El monto a pagar por el bono de guerra será de 11 mil bolívares aproximadamente.

Por su parte el bono Cuadrantes de Paz, el cual es destinado para los funcionarios de seguridad estaría en un monto aproximado de 17.089 bolívares. El monto es de 73,03 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Mientras que el Bono Cultores Populares es uno de los pagan en los últimos días del mes. Esta bonificación es de 40 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. El pago para este mes se estima sobre los 9.300 bolívares.

Bonos Patria en noviembre 2025

Se espera que para los primeros cinco días del mes de diciembre se esté pagando el bono único Familiar. El cual engloba las bonificaciones como Lactancia Materna, además de José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

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