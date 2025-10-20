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Ya se dio a conocer el listado de celulares que se quedan sin Whatsapp en noviembre 2025. Muy atento a los modelos y marcas que este mes se quedan fuera de la red social. Cada mes varios modelos se quedan obsoletos para este sistema de mensajería.

Celulares que se quedan sin Whatsapp en noviembre 2025

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola:

Moto G de primera generación

Moto E (2014)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otras marcas:

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

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