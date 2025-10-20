Ya se dio a conocer el listado de celulares que se quedan sin Whatsapp en noviembre 2025. Muy atento a los modelos y marcas que este mes se quedan fuera de la red social. Cada mes varios modelos se quedan obsoletos para este sistema de mensajería.
Celulares que se quedan sin Whatsapp en noviembre 2025
Samsung:
Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Note 2
Galaxy Core
Galaxy Trend
Galaxy S5
Motorola:
Moto G de primera generación
Moto E (2014)
LG:
Optimus G
Nexus 4
G2 Mini
LG G3
Sony:
Xperia Z
Xperia SP
Xperia T
Xperia V
Xperia Z2
Otras marcas:
Huawei Ascend Mate 2
HTC One M8
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