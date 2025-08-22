viernes, agosto 22, 2025
Estos son los datos que tienes que verificar en el Sistema Patria

datos que tienes que verificar en el Sistema Patria

Los datos que tienes que verificar en el Sistema Patria son sencillos y puedes hacerlo accediendo al portal. Recuerda que es importante entrar dos veces al mes a la Plataforma y sobre todo verificar tu información.

En Plataforma Patria, debes verificar principalmente tu información personal y de contacto, como tu número telefónico y correo electrónico. Para asegurar un nivel de verificación máximo y acceder a todos los servicios.

También es importante actualizar tus datos laborales y familiares en la sección «Perfil» y tu dirección de habitación en «Información Personal». Ya que estos son tomados en cuenta para la asignación de bonos especiales y el desarrollo de nuevas políticas públicas.

Datos que tienes que verificar en el Sistema Patria

Número telefónico: accede a tu perfil para certificar tu número principal y así alcanzar el nivel de verificación máximo. Lo cual es fundamental para transferencias a terceros y acceso a otros servicios.

Correo electrónico: verifica tu correo electrónico para mantener el contacto y mejorar la seguridad en las operaciones. Ya que el sistema te enviará un código de confirmación para validarlo.

Imagen de seguridad: configura tu imagen de seguridad en la sección «Perfil» para confirmar que estás accediendo a la Plataforma Patria y no a una página falsa.

Más para verificar

Datos laborales: actualiza tu condición laboral y tu centro de trabajo en la sección «Perfil» -> «Laboral», ya que esta información se toma en cuenta para la asignación de bonos especiales.

Dirección de habitación: registra o actualiza tu dirección en la sección «Perfil» -> «Información Personal» -> «Dirección de Habitación», seleccionando la comunidad donde resides para una mejor referencia.

Datos familiares: en la sección «Directorio», puedes registrar y actualizar la información de los miembros de tu familia, así como el número de cédula del jefe de calle de tu comunidad.

Contraseña: puedes modificar y actualizar tu contraseña en la sección «Perfil» para mejorar la seguridad de tus operaciones.

