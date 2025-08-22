Compartir

Los datos que tienes que verificar en el Sistema Patria son sencillos y puedes hacerlo accediendo al portal. Recuerda que es importante entrar dos veces al mes a la Plataforma y sobre todo verificar tu información.

En Plataforma Patria, debes verificar principalmente tu información personal y de contacto, como tu número telefónico y correo electrónico. Para asegurar un nivel de verificación máximo y acceder a todos los servicios.

También es importante actualizar tus datos laborales y familiares en la sección «Perfil» y tu dirección de habitación en «Información Personal». Ya que estos son tomados en cuenta para la asignación de bonos especiales y el desarrollo de nuevas políticas públicas.

Datos que tienes que verificar en el Sistema Patria

Número telefónico: accede a tu perfil para certificar tu número principal y así alcanzar el nivel de verificación máximo. Lo cual es fundamental para transferencias a terceros y acceso a otros servicios.

Correo electrónico: verifica tu correo electrónico para mantener el contacto y mejorar la seguridad en las operaciones. Ya que el sistema te enviará un código de confirmación para validarlo.

Imagen de seguridad: configura tu imagen de seguridad en la sección «Perfil» para confirmar que estás accediendo a la Plataforma Patria y no a una página falsa.

Más para verificar

Datos laborales: actualiza tu condición laboral y tu centro de trabajo en la sección «Perfil» -> «Laboral», ya que esta información se toma en cuenta para la asignación de bonos especiales.

Dirección de habitación: registra o actualiza tu dirección en la sección «Perfil» -> «Información Personal» -> «Dirección de Habitación», seleccionando la comunidad donde resides para una mejor referencia.

Datos familiares: en la sección «Directorio», puedes registrar y actualizar la información de los miembros de tu familia, así como el número de cédula del jefe de calle de tu comunidad.

Contraseña: puedes modificar y actualizar tu contraseña en la sección «Perfil» para mejorar la seguridad de tus operaciones.

