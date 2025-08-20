miércoles, agosto 20, 2025
spot_img
ActualidadNacionalPortada

Estos son los diez ríos más importantes de Venezuela

By Danny Valdiviezo
0
29
los diez ríos más importantes de Venezuela

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Los diez ríos más importantes de Venezuela, por orden de caudal, son: Orinoco, Caroní, Caura, Apure, Paragua, Negro, Cuyuní y Ventuari. Estos ríos son vitales para el país, ya que proveen agua, energía hidroeléctrica y son importantes para la pesca y el transporte.

Aquí hay una lista más detallada de algunos de los ríos más importantes de Venezuela, incluyendo algunos que no están en la lista de los diez más caudalosos pero que son significativos para la hidrografía del país:

Río Orinoco: El río más grande de Venezuela, con una cuenca que abarca aproximadamente el 70% del territorio nacional.

Río Caroní: El segundo río más importante del país, conocido por su gran caudal y su importancia para la generación de energía hidroeléctrica.

Río Caura: Un importante afluente del Orinoco, conocido por su belleza natural y biodiversidad.

Río Apure: Un río importante en los llanos venezolanos, que juega un papel crucial en la agricultura y el transporte.

Los diez ríos más importantes de Venezuela

Río Paragua: Un afluente del Caroní, también significativo para la generación hidroeléctrica.

Río Negro: Un río fronterizo entre Venezuela y Brasil, importante para la región amazónica.

NO DEJES DE LEER AHORA: Lo que se conoce de la propuesta para reemplazar bombonas de gas en el país

Río Cuyuní: Un río que fluye hacia Guyana y es importante para la región.

Río Ventuari: Otro importante afluente del Orinoco, conocido por su belleza escénica.

Río Capanaparo: Un río de los llanos venezolanos, afluente del Orinoco.

Río Portuguesa: Un río importante en los llanos centrales, afluente del Orinoco, conocido por su importancia agrícola.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Ahora! Gobierno nacional prepara el programa Amuebla Tu Hogar

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Alcaldía de Valencia y Fundatur dictan taller sobre fotografía en el CAVAM
Artículo siguiente
¿Sabías qué el logo de la Cruz Roja no es para botiquines de primeros auxilios?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital