Los diez ríos más importantes de Venezuela, por orden de caudal, son: Orinoco, Caroní, Caura, Apure, Paragua, Negro, Cuyuní y Ventuari. Estos ríos son vitales para el país, ya que proveen agua, energía hidroeléctrica y son importantes para la pesca y el transporte.

Aquí hay una lista más detallada de algunos de los ríos más importantes de Venezuela, incluyendo algunos que no están en la lista de los diez más caudalosos pero que son significativos para la hidrografía del país:

Río Orinoco: El río más grande de Venezuela, con una cuenca que abarca aproximadamente el 70% del territorio nacional.

Río Caroní: El segundo río más importante del país, conocido por su gran caudal y su importancia para la generación de energía hidroeléctrica.

Río Caura: Un importante afluente del Orinoco, conocido por su belleza natural y biodiversidad.

Río Apure: Un río importante en los llanos venezolanos, que juega un papel crucial en la agricultura y el transporte.

Los diez ríos más importantes de Venezuela

Río Paragua: Un afluente del Caroní, también significativo para la generación hidroeléctrica.

Río Negro: Un río fronterizo entre Venezuela y Brasil, importante para la región amazónica.

Río Cuyuní: Un río que fluye hacia Guyana y es importante para la región.

Río Ventuari: Otro importante afluente del Orinoco, conocido por su belleza escénica.

Río Capanaparo: Un río de los llanos venezolanos, afluente del Orinoco.

Río Portuguesa: Un río importante en los llanos centrales, afluente del Orinoco, conocido por su importancia agrícola.

