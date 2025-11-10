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Los juegos para esta semana de noviembre en la LVBP empezarán este martes 11 de noviembre en distintos parques. Varios equipos se refuerzan ya cuando comienza la segunda parte de la temporada.

Algunos están adelante cómodos rumbo a clasificar mientras hay otros grupo, entre ellos Magallanes que están comprometidos. Con alto número de derrotas, de ahora en adelante cada triunfo será importante.

Magallanes arranca mañana contra Tiburones en Valencia mañana a las 7:00 de la noche. Tigres y Águilas empiezan una serie en Maracaibo, Leones y Cardenales será pospuesto por estadio. Y Caribes visita a Bravos en Nueva Esparta.

El miércoles 12 de noviembre la acción seguirá en el estadio de la UCV, Magallanes visita a Tiburones. Tigres de Aragua va al segundo contra el Zulia en Maracaibo, mientras que Caribes vuelve a visitar a Bravos.

Juegos para esta semana de noviembre en la LVBP

Para el día jueves en la noche, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Leones visita a Magallanes. Tigres se enfrenta a Cardenales en Barquisimeto mientras Tiburones de La Guaira viaja a Puerto La Cruz para medirse a Caribes.

El viernes, Magallanes se medirá a Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Por segundo día, Tiburones se medirá a Caribes en Puerto La Cruz y Bravos visita a Cardenales en Barquisimeto.

Para el sábado, Magallanes recibirá a Tigres en Valencia, Cardenales hará lo mismo con Leones en Barquisimeto. Tiburones visitará a Caribes en Puerto la Cruz y Bravos va contra Águilas en Maracaibo.

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El domingo en Valencia, Magallanes recibirá a Cardenales de Lara, Tiburones se medirá a Caribes en Puerto La Cruz. Bravos contra Águilas en Maracaibo y Leones irá contra Aragua en Maracay.

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