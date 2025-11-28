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Los números oficiales del Sistema Patria hay que conocerlos, en primer lugar la plataforma no hace llamadas a las personas. Tampoco solicita datos personales, menos datos bancarios o direcciones de domicilio.

El sistema no labora con las operadoras de comunicación nacional entre ellos Movilnet, Digitel o Movistar. Los números oficiales son 3532 para mensajería general, 67373 para consultas sobre el monedero y bonos, y 3777 para información sobre la gasolina subsidiada.

Números oficiales del sistema Patria y sus funciones

3532 (Mensajería Patria): Se utiliza para recibir notificaciones generales sobre la plataforma y la asignación de bonos y beneficios.

67373 (Monedero Patria): Permite realizar consultas específicas sobre bonos, transferencias y el saldo de los monederos. Por ejemplo, se puede enviar la palabra «SALDO» para verificar el saldo.

3777 (Gasolina Subsidiada): Se usa para consultar el estatus de la asignación de gasolina subsidiada y el saldo de litros disponibles.

Información de seguridad importante

El Sistema Patria se comunica únicamente a través de los números mencionados y de la aplicación VeMonedero.

Los correos electrónicos oficiales provienen del dominio @patria.org.ve.

Nunca se debe enviar la contraseña por correo electrónico, mensaje de texto o chat.

Se debe tener precaución con sitios no oficiales que soliciten datos personales para trámites o registro.

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