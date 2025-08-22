Compartir

Son muchos los peligros que te expones al usar la plataforma Magis Tv, la cual sigue en tendencia. Esta semana muchos países en términos legales se han sumado al llamado para que la misma sea eliminada.

La llamada “plataforma pirata” ha sido una que se ha aprovechado de películas como series para transmitirlas. De esta manera ha echado al piso los derechos reservados de transmisión, es por ello que debes tener cuidado.

Datos personales, indica el diario El Tiempo de Bogotá, que la instalación desde fuentes no verificadas aumenta la exposición a posibles amenazas de seguridad. Esto en el dispositivo en el que se descargue.

Es por ello que expone potencialmente arriesgando información personal sensible del usuario. A su vez, un software negativo el cual es capaz de acceder a información personal, datos de una cuenta de banco o incluso controlar algunas funciones del dispositivo sin consentimiento del usuario, informa El Tiempo.

Usar la plataforma Magis Tv, está prohibida en Venezuela

Recordemos que la justicia de Venezuela ordenó el bloqueo de los dominios web asociados a las aplicaciones de televisión por streaming Magis TV y Flujo TV. Esto en el contexto de una investigación sobre piratería digital y acceso indebido a contenido protegido.

