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La temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) concluyó, y así se definieron los equipos que estarán en los playoffs. Una vez más, Venezuela tendrá una representación importante en octubre, con peloteros repartidos en varios conjuntos de ambas ligas. Desde lanzadores de peso, hasta jóvenes promesas y jugadores de posición, los criollos buscarán marcar el camino hacia la Serie Mundial.

Los Yankees son, como casi siempre, protagonistas y también uno de los equipos con mayor presencia venezolana. Entre sus filas destacan Oswaldo Cabrera y Yorbit Vivas, una mezcla de experiencia y juventud que buscará aportar profundidad. En Toronto, los Azulejos contarán con Andrés Giménez y Anthony Santander, ambos en roles importantes en la ofensiva y la defensa en la postemporada de la MLB.

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A la postemporada 2025 de la MLB, los Red Sox también dirán presente con una camada nutrida: Wilyer Abreu, Jhostynxon García, Carlos Narváez, Alí Sánchez y Abraham Toro. Los Guardians suman a Gabriel Arias, Carlos Hernández y Bryan Rocchio, piezas que ya han visto acción constante en el infield. Por su parte, los Tigres estarán representados por Carlos Hernández, Keider Montero y Gleyber Torres, mientras que los Marineros completan el panorama con Eduard Bazardo, Jhonathan Díaz, Leo Rivas y Eugenio Suárez.

Los Phillies tendrán un grupo amplio con Jesús Luzardo, Rafael Marchán y Ranger Suárez, para convertirse en uno de los equipos con los estelares brazos criollos para la serie de octubre de la MLB. Los Cerveceros pondrán su confianza en Jackson Chourio, William Contreras y Andruw Monasterio, todos con protagonismo ofensivo durante la campaña.

Los Dodgers mantienen la tradición de contar con talento venezolano, y en esta postemporada estarán Edgardo Henríquez y Miguel Rojas, jugadores que pueden aportar en momentos claves. Los Padres son otro equipo con presencia sólida: Luis Arráez, Elías Díaz, Freddy Fermín, Bradley Rodríguez y Robert Suárez, una combinación de contacto, defensa y pitcheo. Finalmente, los Cubs tendrán en su roster a Moisés Ballesteros y Daniel Palencia, dos jóvenes que se ganaron su espacio con actuaciones consistentes en la MLB.

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