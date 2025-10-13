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Los precios de las entradas a los juegos de Magallanes se dieron a conocer ayer mediante las redes sociales del equipo. Recuerda que el primer juego de los turcos en casa es el próximo jueves 16 de octubre de 2025.

Ese día se medirán en el estadio José Bernardo Pérez de la Michelena a Caribes de Anzoátegui a las 7:00 de la noche. Luego de ese encuentro, Magallanes se marcha al occidente del país, donde jugará en Barquisimeto el viernes ante Cardenales.

Luego su primera serie ante Águilas del Zulia, en el estadio Luis Aparicio El Grande, donde jugarán los días sábado y domingo. Para retornar a Valencia el próximo martes cuando se enfrentarán a Cardenales de Lara.

Precios de las entradas a los juegos de Magallanes

Cayó ante Tigres con Alberth Martínez como figura

Alberth Martínez aplicó la ley del ex ante su equipo, el bateador guió la victoria de Tigres de Aragua con pizarra de 5×1 ante el Magallanes en el José Bernardo Pérez. Martínez sacó par de jonrones ante el pitcheo naval.

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El amistoso de Magallanes se disputó en el estadio José Bernardo Pérez, encuentro que se vio empañado cuando parte de los fanáticos se lanzó al terreno. Algo que no veíamos desde hace unas cuantas temporadas.

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