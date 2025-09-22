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Para obtener el carnet de discapacidad en Venezuela que te permita acceder a los beneficios de la Misión José Gregorio Hernández; debes primero tener un Certificado de Discapacidad emitido por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

Una vez que tengas este certificado, podrás registrarte en el sistema Sistema Patria a través de la aplicación VeQR para escanear tu Carnet de la Patria y así ser considerado para los beneficios de la misión.

Paso 1: Obtener el Certificado de Discapacidad

Contacta al CONAPDIS: Acude a una de las sedes nacionales del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

Presenta la documentación: Reúne los requisitos necesarios, que suelen incluir tu copia de la cédula de identidad, un informe médico de un especialista y la información sobre tu tipo de sangre, alergias, estatura y peso.

Proceso de certificación: El CONAPDIS realizará la calificación y clasificación de tu discapacidad.

Paso 2: Registrarte en el Sistema Patria (si ya tienes Carnet de la Patria)

Ingresa a www.patria.org.ve: Accede al portal y registra un usuario y contraseña.

Carnet de discapacidad en Venezuela

Descarga la aplicación VeQR: En un celular Android, descarga y abre la aplicación VeQR.

Realiza el registro: Dentro de la aplicación, presiona el botón de registro y selecciona la opción para personas con discapacidad.

Escanea tu Carnet de la Patria: Escanea el código de tu Carnet de la Patria o ingresa tu número de cédula.

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Completa la información: Completa tus datos personales, indicando si eres persona con discapacidad o un representante, tu número de celular, si posees el certificado de discapacidad y si eres atendido por la Misión José Gregorio Hernández. También podrás indicar si necesitas ayudas técnicas.

Acepta el beneficio: Cuando recibas el mensaje de confirmación del beneficio, ingresa a la página de www.patria.org.ve, ve a la sección de protección social y acepta el bono.

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