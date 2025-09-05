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Los síntomas antes de un accidente cerebrovascular (ACV), son varios, tienes que conocerlos a fondo. Estos pueden causar debilidad repentina, entumecimiento en un lado del cuerpo, problemas para hablar o entender.

Dificultades para ver en uno o ambos ojos, mareos, pérdida de equilibrio, y dolores de cabeza severos y repentinos. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer rápidamente y son una advertencia importante de un ACV inminente.

Por lo que se debe buscar atención médica de inmediato.

Síntomas antes de un accidente cerebrovascular (ACV)

Debilidad o entumecimiento: repentino de la cara, el brazo o la pierna, especialmente si ocurre en un solo lado del cuerpo.

Confusión repentina: o dificultad para hablar o entender lo que otros dicen.

Problemas para ver: con uno o ambos ojos, como visión borrosa o doble.

Dificultad para caminar, mareos o pérdida del equilibrio y la coordinación.

Dolor de cabeza severo: y repentino sin causa conocida.

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¿Qué hacer si alguien experimenta estos síntomas?

Si usted o alguien más experimenta cualquiera de estos síntomas, es crucial buscar ayuda médica de emergencia de inmediato. Los síntomas pueden durar solo unos minutos, pero pueden ser una señal de que un ACV más grave podría ocurrir pronto.

La importancia de actuar rápido

El tiempo es crítico en un ACV, ya que un tratamiento rápido puede reducir el daño cerebral y mejorar las posibilidades de recuperación.

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