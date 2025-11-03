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Para quitar el exceso de sal a la comida, puedes añadir más líquido (como agua, caldo sin sal o leche), agregar un ingrediente ácido (jugo de limón, lima o vinagre). Para equilibrar el sabor, o incorporar un alimento almidonado como una papa para que absorba la sal.

Otras opciones son añadir una pizca de azúcar, si es apropiado para el plato, o enjuagar el alimento salado con agua fría si es posible. Así que no te preocupes a la hora que esto te pase, ten esta nota a la mano.

El exceso de sal a la comida

Añadir líquido o almidón. Añade más líquido: En sopas, guisos o salsas, agrega caldo sin sal, agua o leche para diluir la sal. Si el plato es muy salado, puedes hervirlo a fuego alto para que el exceso de líquido se evapore y luego añadir más líquido sin sal.

Usa papas: Agrega una papa pelada y cortada en trozos y deja que se cocine con la preparación. La papa absorberá el exceso de sal. Una vez que haya absorbido la sal, puedes retirarla o dejarla si el plato lo permite.

Incorpora lácteos: En purés, cremas o salsas, añade leche o crema para suavizar el sabor salado.

Agrega maicena: Si el plato está muy líquido, puedes diluir una cucharadita de maicena en un poco de agua y añadirla a la preparación. Cocina hasta que espese un poco, probando con pequeñas cantidades para no excederte.

Añadir otros ingredientes

Agrega sabores ácidos: El jugo de limón o lima, o vinagre de manzana, pueden neutralizar el sabor salado. Agrega pequeñas cantidades y prueba gradualmente.

Usa un toque dulce: Una pequeña cantidad de azúcar o miel puede ayudar a contrarrestar el sabor excesivamente salado.

Incorpora tomate: Un poco de pasta o salsa de tomate puede ayudar a equilibrar la salinidad, ya que es un ingrediente ácido.

Añade más ingredientes: Si el plato lo permite, puedes añadir más verduras o ingredientes sin sal para aumentar el volumen y distribuir la sal en una mayor cantidad de comida.

Ajustes finales y enjuagues

Enjuaga con agua: Si el plato consiste en arroz o verduras, puedes enjuagarlos con agua fría para eliminar el exceso de sal.

Sirve con acompañamientos: Sirve el plato salado con arroz o pasta sin sal como acompañamiento para que la persona pueda equilibrar el sabor a su gusto.

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