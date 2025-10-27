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Los últimos bonos Patria de octubre 2025 que faltan por pagar son varios, así que atentos si perteneces a algunas de las misiones que te diremos a continuación. Ya de esta manera se completa el cronograma de la entrega de bonificaciones.

Ya para el mes de noviembre abre el bono único Familiar, el cual es cancelado entre los primeros días de cada mes. El mismo se paga entre el 1º y el 5 de cada mes, este engloba varios bonos como Lactancia Materna y José Gregorio Hernández

Bono Cultores Populares, este es para las personas afiliadas a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Tendría un monto a pagar esta semana por encima los ocho mil bolívares este mes.

Bonos Patria de octubre que faltan por pagar

Mientras que el Bono Cuadrantes de Paz podría ser cancelado en las próximas horas. Esta bonificación es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad, entre ellos bomberos, policías como funcionarios de Protección Civil. El monto a pagar sería de 13.500 bolívares.

Bono Corresponsabilidad y Formación, este está dirigido a funcionarios de las nóminas especiales. Podrías tener un monto a pagar sobre los 22 mil bolívares.

Pago de la misión Robert Serra esta es para los jóvenes afiliados a dicha misión, generalmente estudiantes, tiene un monto de 990 bolívares.

Misión Chamba Juvenil y Somos Venezuela, tendría un monto a pagar de 1.057 bolívares.

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