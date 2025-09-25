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Los sismos reportados en el occidente del país son varios, desde las doce de la medianoche estos fueron reportados por Funvisis. Cabe recordar que no ha habido personas lesionadas como tampoco fallecidas.

Estos se han sentido en los estados como Táchira, Falcón, Mérida, Lara, y Trujillo. Algunos de ellos han durado mucho más de diez segundos, como el ocurrido ayer que pasó según las personas en el Zulia por más de 15 segundos.

A las 11 de la mañana se reportaron dos sismos en Carora en el estado Lara, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

Estos son los últimos sismos reportados en el occidente del país

Hoy a las 11:12 minutos de la mañana, en Carora reportaron dos sismos de 3.8 grados y 3.9 grados en la escala de Richter. Con una profundidad de 14.8 kilómetros con un epicentro a 28 kilómetros de Carora.

Mientras que a las 7:28 de la mañana reportaron un sismo de 4.3 grados en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros. Y un epicentro a 32 kilómetros al este de Bachaquero.

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A las 2:55 minutos de la madrugada, reportaron un fuerte movimiento telúrico de magnitud 5.3 grados en la Escala de Richter. Además de una profundidad de cinco kilómetros, con un epicentro a 35 kilómetros de Bachaquero.

Funvisis informó que a las 12:33 minutos de la madrugada se reportó un sismo de 3.6 grados. A 51 kilómetros de Bachaquero con una profundidad de cinco kilómetros.

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