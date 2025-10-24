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Los últimos sismos reportados por Funvisis en el país son tres, estos ocurrieron en estados del oriente como del occidente del país. Estos no dejaron daños en vías como tampoco en viviendas.

Ayer 23 de octubre, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) no reportó sismos. El día 22 de octubre se reportaron dos, ambos en Bachaquero estado Zulia, estos con magnitudes de 3.5 grados como de 3.3 grados.

Hoy en horas de la mañana, a las 6:13 minutos se reportó un movimiento telúrico de magnitud 2.9 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 34,5 kilómetros y un epicentro de 15 kilómetros al noroeste de Güiria en el estado Sucre.

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Últimos sismos reportados por Funvisis en el país, los temblores no se pueden predecir

Los sismos no se pueden predecir porque su ocurrencia depende de una compleja interacción de variables físicas en la corteza terrestre que aún no se pueden medir con precisión. La predicción formal de un terremoto requiere conocer la fecha, hora y lugar exactos.

Lo cual es imposible debido a la falta de señales inequívocas previas, la naturaleza impredecible de la liberación de energía. La información incompleta del registro sísmico a largo plazo y la complejidad de los procesos subterráneos.

Razones por las que no se pueden predecir los sismos

Liberación de tensión compleja: Los terremotos ocurren cuando se libera la tensión acumulada por el movimiento de las placas tectónicas. La forma y el momento en que esta energía se libera dependen de una gran cantidad de factores (tipo de roca, presión, temperatura, etc.) que son imposibles de monitorear en su totalidad.

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Falta de señales premonitorias: A diferencia de otros fenómenos como los huracanes, los sismos ocurren bajo tierra y no emiten señales observables en la superficie que anuncien su llegada de forma fiable.

Información sísmica incompleta: Los registros sísmicos son relativamente recientes, lo que dificulta el cálculo de patrones de periodicidad a largo plazo para hacer pronósticos precisos.

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