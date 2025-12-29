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Por Jaime Macías

Hasta época reciente los equipos y fanáticos de la Liga Venezolana de Beisbol, veían y sentían la incorporación de una estrella grandes ligas como la llegada de un mesías, quien al entrar al lineup limpiaría los pecados y errores.

Y le inculcaría su fe a los compañeros que permitiría a la divisa enrumbarse al camino constante de la victoria y con ello llevar la esperanza campeonil a los fieles aficionados, que de paso para ver a su ídolo abarrotaban el templo o estadio.

Al parecer ya esto no se está dando, si observamos esta temporada como luminarias de alto brillo en las grandes ligas, Ronald Acuña, Salvador Pérez y Maikel García, no pudieron crear lo antes descrito, ni antes ni después de sus incorporaciones, más bien como escuché de boca de muchos fanáticos de La Guaira y Caracas, lo que hicieron fue acelerar la debacle de estos dos equipos, los cuales se convirtieron en los primeros eliminados directos, porque recuerden al tercero le dan unos días más de vida con el fulano play in, que es como una muerte lenta.

No voy a caer en análisis profundos sobre este tema, lo sucedido está fresquito y pueden verlo con detalles, en lo más práctico de analizar la pelota como son los números y estadísticas.

Solo les pido que hagan memoria navideña y recuerden a sus “mesías” de otras épocas, aquellos que cuando se incorporaban, llevaban al fanático decir, “se acabó lo que se daba” y “hasta aquí le dimos cuerda” y no como ahora que se escucha, “como que caímos por inocentes”.

Hazaña magallanera: Los Navegantes establecieron una marca en la LVBP, al anotar 37 carreras en dos seguidos, pero se quedaron corto en el de tres seguidos al marcar 48, a una del record que es 49.

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