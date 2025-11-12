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Un estudiante de 11 años quedó detenido en Deltona, Florida, Estados Unidos, luego que se le descubriera una presunta lista de personas que quería matar. El jovencito fue esposado y llevado a una celda por la presunta lista.

El problema del jovencito y la lista ocurrió en Highbanks Learning Center en Deltona. A este se le descubrió la lista de personas que serian los que iba a asesinar. Llamó mucho la atención la ropa que cargaba al momento de ser detenido.

Portaba una franela negra con un esqueleto blanco, este entró a la celda sin decir nada ante la mirada atenta de los policías. En un video que mostró el canal 51 de Telemundo se ve al pequeño arribando a la celda.

Karson Curry deberá explicar el por qué de la lista, dijeron desde la oficina del Alguacil de Volusia. “Este escribió una lista de amenazas que generó preocupación entre el personal escolar”, dijo el Alguacil.

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Estudiante de 11 años detenido por tener una lista de personas que quería asesinar

El caso conmocionó a la población por los constantes tiroteos que se han presentado desde hace tiempo en Estados Unidos. Y que ha mantenido en pánico a estudiantes como a profesores de las escuelas.

Casos que han dejado miles de estudiantes fallecidos en las últimas décadas como también a maestros. El caso del pequeño Curry no deja de llamar la atención al presentar esta supuesta lista con las personas que tenía que matar.

Las autoridades de la escuela donde estudia el jovencito de 11 años dijeron que no tiene acceso a armas. Pero el caso no deja de llamar la atención, además enfrenta cargos por el intento.

“El alguacil Mike Chitwood señaló que, aunque las amenazas escolares han disminuido en los últimos meses, su oficina mantiene una política de tolerancia cero; ante cualquier tipo de amenaza contra estudiantes o personal educativo”, dijo Telemundo 51.

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