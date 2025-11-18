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En el marco de Día del estudiante Universitario, más de 700 estudiantes del área de la salud participaron en el II Encuentro de Saberes Universitarios José Gregorio Hernández; en el Teatro Municipal de Valencia.

En una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo; a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la entidad, señaló que esta actividad contó con la participación de alumnos de diversas casas de estudios superiores; que hacen vida en la región, como la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (Unefa).

Encuentro de Saberes Universitarios José Gregorio Hernández

La Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías (UCS), así como de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), los cuales realizan sus prácticas profesionales en los centros de salud carabobeños.

“En este importante encuentro estamos formando a los estudiantes del área de salud con una serie de ponencias que les permitirán a estos futuros profesionales aplicar sus conocimientos de forma oportuna en la población, y estoy seguro que con el esfuerzo de cada uno de estos jóvenes, vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública (SNPS) y dar respuesta inmediata a las necesidades de nuestro pueblo”, expresó.

Asimismo, indicó que el trabajo hermanado de todos los centros universitarios va de la mano con el esfuerzo articulado realizado por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava para garantizar la correcta formación del personal sanitario.

Ciclo de exposiciones

Por su parte, Alejandra Jiménez, directora regional de Investigación y Educación de Insalud, precisó que dentro del ciclo de exposiciones se abordaron temas de diagnóstico especial como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, entre otros.

“Esta actividad contó con estudiantes tanto de los primeros semestres como en su último año de carrera, y el objetivo de abordar temas de atención especial es que se busca seguir ampliando los conocimientos sobre estas patologías, y así los futuros profesionales puedan dar una mayor respuesta a los pacientes y los diferentes casos que puedan encontrar”, comentó.

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