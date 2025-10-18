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En el marco del Día Mundial de la Protección a la Naturaleza, estudiantes de la Escuela Bolivariana Estadal (E.B.E) Arcángel San Rafael de la parroquia San Blas del municipio Valencia llevaron a cabo una exposición ecosocialista para generar una mayor conciencia para el cuidado del medio ambiente, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern) y el programa Carabobo Sostenible.

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales de la región, señaló que durante esta jornada, los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, presentaron las diferentes manualidades con temática navideña elaboradas con productos reciclados, así como participaron en el separado de desechos sólidos en base a su material como plástico, vidrio y cartón.

“En el marco del Día Mundial de la Protección a la Naturaleza, celebramos esta maravillosa jornada, donde nuestros jóvenes han demostrado que poseen esa conciencia por la protección de nuestros espacios naturales y dejan lecciones sobre el reciclaje muy importantes a la población, ya que conocen la importancia sobre la conservación de nuestra madre tierra, por lo que estamos orgullosos por el gran trabajo que se viene realizando en articulación con todas las instituciones”, expresó.

7T

Por su parte, Yenni Quijada, directora del centro educativo, destacó que los niños y niñas que hacen vida en este colegio han venido trabajando junto con sus docentes en diferentes actividades referentes al cuidado del medio ambiente, y que ha despertado gran interés en los infantes.

“Hemos visto como nuestros alumnos ponen a volar sus brillantes mentes con la creación de piezas decorativas totalmente con productos reutilizables, lo que demuestra el gran esfuerzo que hacemos todos para generar esa visión del cuidado de la naturaleza y que despierta emoción en los niños y niñas”, dijo.

Estas acciones forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de generar una conciencia ecosocialista en los jóvenes carabobeños para el cuidado de los espacios naturales.

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