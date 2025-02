Compartir

Una charla contra el acoso escolar fue dictada con el objeto de fortalecer la paz, la convivencia y los valores. Más de 400 alumnos fueron orientados a través de un taller desarrollado en el municipio Puerto Cabello; el cual busca abordar la prevención de violencia en los colegios.

Moisés Rodríguez, Defensor del Pueblo delegado del Estado Carabobo, indicó que la jornada se realizó en la Unidad Educativa Centro de Estudio Carabobo. Con el apoyo del Consejo de Protección del Niño y Niña Adolescente, a través de un programa de visitas a distintas instituciones, junto al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.

“Estos talleres son para contribuir con la resolución de los conflictos entre adolescentes, el manejo correcto de la ira, la violencia. Además de las emociones y tratar de identificar a estos niños y jóvenes que pudieran estar siendo víctimas de bullying, del rechazo por condiciones físicas o sociales, lo cual afecta su desarrollo”, dijo.

Asimismo, enfatizó que durante estos talleres se reunirán a las 10:00 am en el Consejo de Protección de Niños Niñas y Adolescentes del municipio Puerto Cabello. Realizando su próxima visita a la Unidad Educativa Complejo Bolivariano Simón Rodríguez.

“Estoy muy feliz por estas charlas que están recibiendo nuestros alumnos, agradecemos al presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Rafael Lacava por estos talleres. Les aconsejo a todos los alumnos, que le digan no al bullying, no a la burla, no a las peleas, a los directores les digo que incrementen los valores y principios en la educación”, manifestó Bernarda Ramírez, directora del Colegio Centro Estudios Carabobo.

En este mismo sentido, Participarán en este abordaje distintas instituciones, como la Alcaldía de Puerto Cabello, Zona Educativa de Carabobo. Además del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Puerto Cabello, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Poder Popular.

Estas jornadas continuarán desarrollándose en el municipio Puerto Cabello, con las instrucciones del gobierno local y nacional. Para enfatizar la importancia de prevenir el bullying, gestionar emociones, fomentar actividades deportivas y culturales entre los jóvenes, evitando el tiempo excesivo en redes sociales.

