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Una investigación de la Universidad de Harvard, que siguió a más de 130.000 personas durante 40 años, ha revelado una evidencia contundente: el consumo moderado de cafeína actúa como un protector del cerebro a largo plazo. Los resultados, publicados en la revista médica JAMA, sugieren que el café no solo nos mantiene alerta, sino que previene el deterioro cognitivo.

El «punto dulce»: 2 a 3 tazas diarias

Según el estudio, los beneficios no son infinitos y requieren equilibrio. Los participantes que consumieron entre 2 y 3 tazas de café al día presentaron una reducción del 18% en el riesgo de desarrollar demencia.

El informe destaca que el beneficio se estabiliza en esa cantidad; sin embargo, superar las 5 tazas diarias podría revertir los efectos positivos y generar otros problemas de salud. Además, se determinó que el café descafeinado no ofrece la misma protección ni previene la demencia, lo que señala a la cafeína como el agente neuroprotector clave.

Café previene la demencia

Aunque la ciencia sigue explorando las causas exactas, los investigadores proponen varios mecanismos biológicos:

Bloqueo de adenosina: Ayuda a reducir la acumulación de beta-amiloide, proteína asociada al Alzheimer.

Efecto antiinflamatorio: Mitiga la neuroinflamación que precede al deterioro mental.

Salud vascular: Mejora la sensibilidad a la insulina y la función de los vasos sanguíneos.

El té también suma puntos

Para quienes prefieren otras infusiones, el estudio arrojó buenas noticias sobre el té. El consumo de 1 a 2 tazas diarias mostró asociaciones similares de protección neurológica, reforzando la teoría de que la cafeína y compuestos como la L-teanina son aliados del sistema nervioso.

Los expertos concluyen que, si bien no se debe forzar el consumo si la cafeína genera nerviosismo, quienes ya disfrutan de sus tazas diarias pueden hacerlo con la tranquilidad de estar cuidando su salud cerebral futura.

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