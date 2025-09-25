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Eugenio Suárez cruza los dedos para poder llegar a los 50 jonrones, solo dos batazos de vuelta completa le faltan al criollo para la tan esperada cifra. Ha sido una temporada exitosa para el a pesar de todo.

Ya los Marineros avanzaron a la postemporada lo que le da a Eugenio el aval de luchar por más avances para el equipo y hasta soñar con alcanzar la Serie Mundial. Suárez ha estado a la altura en esta temporada.

Eugenio Suárez cruza los dedos

El otro récord que busca Suárez además de llegar a los 50 batazos de vuelta completa es que el equipo tenga dos bateadores con 50 cuadrangulares. Ya el receptor Cal Raleigh llegó a la meta, al criollo la faltan dos batazos.

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Si Suárez saca las dos pelotas en los próximos juegos, serían los segundos compañeros de equipo en hacerlo. La historia destaca que ese récord lo tienen Mickey Mantle (54) y Roger Maris (61), jugando para los Yanquis.

Esto además sería un logro personal, ya que sería el primer venezolano en hacerlo. Suárez estuvo a un cuadrangular de llegar a los 50. Otros venezolanos que han estado cerca de los 50 son Salvador Pérez con 48 y Andrés Galarraga con 47.

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