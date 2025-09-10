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Eugenio Suárez, el talentoso tercera base venezolano, ha grabado su nombre en la historia del béisbol al unirse a una exclusiva lista de jugadores venezolanos con más juegos de múltiples jonrones en una temporada de MLB, según Baseball-Reference. En 2025, Eugenio Suárez alcanzó siete partidos con al menos dos cuadrangulares, colocándose junto a leyendas como Andrés Galarraga y Gleyber Torres.

Su poder al bate lo consolida como uno de los bateadores más destacados de Venezuela. Esta hazaña resalta su impacto en los Marineros de Seattle y su legado en las Grandes Ligas, reseña una nota de prensa.

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Con 45 jonrones en 2025, Eugenio Suárez no solo lidera a los venezolanos en este departamento, sino que también alcanzó la marca de 300 jonrones de por vida, al ser el tercer venezolano en lograrlo, detrás de Andrés Galarraga (399) y Miguel Cabrera (511).

En la campaña, Eugenio Suárez ha jugado 137 partidos, batea .236 con 105 carreras impulsadas y un OPS de .845, y demuestra fuerza y consistencia.

Su memorable actuación incluye ser el 19º jugador en la historia de MLB en conectar cuatro jonrones en un solo juego, hazaña lograda contra los Bravos de Atlanta. En la lista de juegos con dos o más jonrones en una temporada, Eugenio Suárez se sitúa cuarto con sus siete partidos en 2025, detrás de Galarraga (ocho en 1996 y 1998) y Torres (ocho en 2019).

Además, sus seis temporadas con 25 o más jonrones lo empatan con Magglio Ordóñez en la tercera posición entre venezolanos, solo superado por Cabrera (12) y Galarraga (7). La dedicación de Eugenio Suárez y su impacto en el diamante lo convierten en un orgullo para Venezuela, al inspirar a futuras generaciones.

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